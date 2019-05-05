В Москве нашли самое медленное шоссе

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали, какое московское шоссе можно считать самым медленным, а какое – самым быстрым. Разница в скорости между ними составляет около 26 км/ч.

Самой медленной трассой в Москве за апрель оказалось Щёлковское шоссе, передаёт "Российская газета". Средняя скорость автомобилей на этой дороге составляет 22 км/ч. Причина такого «достижения» не стала новостью для столичных автомобилистов. Всему виной так называемое бутылочное горлышко – сужение после МКАД с пяти полос движения до двух.

При этом самой быстрой столичной дорогой в апреле оказался Кутузовский проспект. Средняя скорость движения по нему в прошлом месяце составила 48 км/ч.