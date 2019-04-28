Названы самые бесполезные функции в современных автомобилях

Прогресс несёт в себе множество новшеств, способных облегчить жизнь человека. При этом далеко не все нововведения бывают полезными. Эксперты перечислили самые ненужные функции, которые есть в машинах.

Одной из бесполезных функций оказалась Start/Stop, которая выключает двигатель в пробках и на светофорах. Эксперты посчитали, что нововведение требует большого количества топлива, а потому наносит вред природе. Также функция повышает износ двигателя.

Также людям не понравились автоматизированные ремни безопасности и их блокировка. Как правило, водителей и пассажиров раздражают эти функции, а потому они предпочитают вообще не пользоваться ремнями безопасности и ставить вместо них заглушки.

Нерабочей оказалась и функция голосового управления, которая срабатывает далеко не всегда, и водителю приходится выполнять действия самому. В список попали подрулевые лепестки для переключения передач, дисплеи для ночного видения и электронные стояночные тормоза, передаёт «Вечерняя Москва».