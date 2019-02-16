Российский авторынок остается в ТОП-5 Европы

Несмотря на существенное снижение объемов продаж в первом месяце наступившего 2019-го года, российский авторынок сохранил за собой ранее завоеванные позиции в европейском рейтинге.

Лидером по продажам автомобилей по-прежнему остается Германия, где продажи составили 265 702 единицы транспортных средств, что на 1.4% меньше результатов годичной давности.

На вторую позицию поднялась Италия: невзирая на падение продаж на 7.5%, здесь было продано 164 864 автомобиля. Третье место за Великобританией - реализовано 161 013 авто.

Четвертая строчка рейтинга отдана Франции с показателем 155 079 машин. Россия же занимает почетное пятое место, реализовав в минувшем январе 97 000 автомобилей, не считая LCV.