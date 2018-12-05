В России введены новые дорожные знаки и разметка

Правительство РФ опубликовало постановление об изменениях в Правилах дорожного движения. Согласно документу, вводятся новые дорожные знаки, разметка и правила движения велосипедистов.

Анонсируя публикацию правительственного документа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что принимаемые меры имеют целью развитие общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения.

В частности, на так называемых спокойных улицах вводится понятие «Велосипедная зона». Скорость при движении по этой территории должна быть не выше 20 км/ч. Велосипедистам отныне разрешен сквозной проезд в жилых зонах. Полный текст постановления опубликован на сайте правительства.