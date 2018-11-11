Какие ошибки совершают водители в борьбе с похмельем?

Специалисты рассказали о самых распространенных ошибках, совершаемых автолюбителями, накануне поездки злоупотребившими алкоголем. Об этом сегодня сообщает интернет-портал Car.ru.

Одним из известных средств в борьбе с похмельем считается холодный душ. Эксперты предупреждают, что струи ледяной воды вне всякого сомнения оказывают тонизирующий эффект, однако алкоголь из организма не выводят. Более того, такие водные процедуры могут негативно сказаться на состоянии сосудов.

Некоторые автолюбители прибегают к помощи нашатырного спирта. Однако результат от подобных процедур весьма сомнителен, а при неосторожном использовании данное средство нанесет значительно больше вреда организму, находящемуся под воздействием алкоголя, чем пользы.

Крепкий кофе, как и ледяной душ, несомненно взбодрит. Но избавлению от следов алкоголя в крови не поспособствует. Напротив, данный напиток создаст дополнительную нагрузку на сердце, что может привести лишь к ухудшению самочувствия и даже развитию патологий.

Одно из самых популярных средств в борьбе с похмельем - огуречный рассол. Вне всяких сомнений состояние водителя после его употребления будет ближе к норме за счет урегулирования солевого баланса в организме. Однако и это средство не спасет от завышенных показателей на алкотестере.