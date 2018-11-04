Все больше российских водителей прощаются с «механикой»

Все больше российских водителей прощаются с механической коробкой передач и пересаживаются на автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией. Продажи авто с АКПП составляют более половины рынка.

За девять месяцев текущего года в России было продано 678 тысяч новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией. Это 56% от общего объема продаж, и это рекордный показатель для российского авторынка.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщают, что доля проданных в России автомобилей с АКПП перевалила за 50% три года назад и продолжает расти. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи выросли на 2%. Специалисты уточнили, что в своих подсчетах автомобилей с автоматической трансмиссией учитывали также авто, оснащенные роботами и вариаторами.