В Москве неисправная видеокамера оштрафовала тысячи автомобилистов

Все больше московских автомобилистов высказывают свое возмущение в соцсетях. Дело в том, что в Коломенском проезде висит неисправная видеокамера, которая выписывает штрафы как попало.

«Если вы едете в Москве по Коломенскому проезду – знайте, что там сломанная видеокамера. Она уже неизвестно сколько времени выписывает штрафы произвольно, по принципу «на кого бог пошлет». Ехать 20 км/ч не помогает – был случай, когда человек там ехал 5 км/ч, а ему пришел штраф за 130 км/ч», - пишут в соцсетях возмущенные автомобилисты.

Несмотря на то, что сообщения о неисправности камеры видеонаблюдения, расположенной по адресу Коломенский проезд, д. 4 с. 2 в Москве, появляются регулярно и уже довольно давно, ответственные лица пока никак не реагируют на них. Между тем, судя по интенсивности движения в указанном месте и количеству сообщений о приходящих штрафах, счет оштрафованных водителей перевалил уже за десяток тысяч. «Доказать ничего не получится, деньги вам не вернут. Выбирайте пути объезда», - советуют в соцсетях.