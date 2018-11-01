Мелкие штрафы ГИБДД будут списывать с банковских карт‍

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, как будет работать упрощенная система взимания с водителей дорожных штрафов на сумму менее трех тысяч рублей.

В скором времени такие штрафы ГИБДД начнут списывать в упрощенном порядке - без возбуждения исполнительного производства - с банковских карт водителей ТС.

Об этом Аристов рассказал накануне в интервью изданию «Российская газета». Он также отметил, что для подобных процедур будет введена специальная электронная система.

Одновременно с этим в банки и иные кредитные организации будут направляться запросы для установления открытых на имя должника счетов и наличия на них денежных средств.