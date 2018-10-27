В ГИБДД анонсировали возможный переход на электронные права

Глава ГИБДД России Михаил Черников после первых успешных опытов по регистрации автомобилей с электронным ПТС объявил о скором введении в стране электронных водительских удостоверений.

По его словам, переход на электронные водительское удостоверение и СТС позволит точнее идентифицировать водителей и минимизировать количество необходимых для перевозки документов.

Напомним, на текущий момент в Российской Федерации уже действует система электронных ПТС, и первые 11 транспортных средств уже поставлены на учет по таким документам в Москве.