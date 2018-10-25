Из-за снега москвичам рекомендуют не садиться за руль

Центр организации дорожного движения предупредил водителей об ожидаемых затруднениях движения на дорогах из-за возможного снега и призвал отказаться от использования личного автотранспорта. Сегодня в Москве может выпасть первый снег, рассказали синоптики

"От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге и соблюдайте ПДД", - сообщил ЦОДД в Twitter.

Как ранее сообщали АН, в четверг и в ночь на пятницу в Москве и области ожидаются дожди. Синоптики также не исключают, что сегодня может выпасть мокрый снег.