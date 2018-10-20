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Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения
20 октября 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
С 20 октября вступают в силу новые правила восстановления водительского удостоверения. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.
Отныне восстановить права автомобилисты смогут только после того, как оплатят все назначенные им штрафы. Также автолюбителям придется пересдать экзамен на знание ПДД.
А те из них, кто был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.
Кроме того, с настоящего момента получить водительское удостоверение можно в любом отделении Госавтоинспекции, подав заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения.
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