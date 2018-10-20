Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

С 20 октября вступают в силу новые правила восстановления водительского удостоверения. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации. Россияне в 2019 году получат новые автомобильные номера

Отныне восстановить права автомобилисты смогут только после того, как оплатят все назначенные им штрафы. Также автолюбителям придется пересдать экзамен на знание ПДД.

А те из них, кто был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, должны будут пройти процедуру медицинского освидетельствования.

Кроме того, с настоящего момента получить водительское удостоверение можно в любом отделении Госавтоинспекции, подав заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения.