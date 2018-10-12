Правительство России опубликовало на официальном портале правовой информации постановление, вводящее дополнительное условие для возвращения прав водителю, ранее их лишенному.

С момента вступления этого постановления в силу лишенный прав автолюбитель сможет вернуть свое водительское удостоверение, предъявив квитанции об уплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения либо дождавшись, пока информация о платежах появится в государственной информационной системе.

Кроме того, для возвращения водительских прав гражданин обязан вновь пройти медицинское освидетельствование и сдать соответствующий экзамен на право управления транспортными средствами, сообщает RT.