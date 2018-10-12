Правительство РФ ввело условие для возврата прав водителям-"лишенцам"
12 октября 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство России опубликовало на официальном портале правовой информации постановление, вводящее дополнительное условие для возвращения прав водителю, ранее их лишенному.
С момента вступления этого постановления в силу лишенный прав автолюбитель сможет вернуть свое водительское удостоверение, предъявив квитанции об уплате всех штрафов за нарушения правил дорожного движения либо дождавшись, пока информация о платежах появится в государственной информационной системе.
Кроме того, для возвращения водительских прав гражданин обязан вновь пройти медицинское освидетельствование и сдать соответствующий экзамен на право управления транспортными средствами, сообщает RT.
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