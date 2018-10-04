Российский авторынок в сентябре вырос более чем на 6%
4 октября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
В России продолжают расти объемы продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. По итогам сентября 2018 года продажи увеличились на 6,2% и составили 157 371 машину.
Такие данные по продажам легковых автомобилей св четверг, 4 октября, опубликовала Ассоциация европейского бизнеса. За девять месяцев 2018 года авторынок РФ вырос на 14,9%.
Рынок показывает положительную динамику, несмотря на высокую базу прошлого года. В связи с этим, а также из-за ожидаемого увеличения НДС с января 2019 года АЕБ обновил прогноз на год.
В Ассоциации полагают, что в этом году продажи авто составят 1,8 млн единиц транспортных средств. Эта цифра окажется на 13% больше, чем в прошедшем, 2017 году.
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