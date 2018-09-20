Россияне в 2019 году получат новые автомобильные номера

Российским водителям с 1 января 2019 года начнут выдавать новые номерные знаки для транспортных средств, отличающиеся формой и размерами от тех, которые существуют в настоящий момент.

Согласно новому ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», вводится 10 новых типов номеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный Росстандартом приказ.

В частности, мотономера уменьшатся в размерах в 1.5 раза, а знаки для японских праворульных машин станут напоминать квадрат. Также планируется ввести спецномера для мопедов, классических авто и спорткаров.

У спортивных машин на знаке будет буква «С», отделенная чертой от остальных символов, а у ретроавтомобилей госномер будет начинаться с буквы «К», поясняет Ura.ru.