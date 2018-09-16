Правительство РФ увеличит субсидию для сдерживания цен на бензин

Правительство решило увеличить субсидию для нефтяников, чтобы сдерживать рост цен на автомобильное топливо. Об этом рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Надбавка была придумана как инструмент для сглаживания колебаний цен на бензин и дизель внутри страны, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля, пишет РБК.

Все расходы на такое сглаживание разделят поровну между собой государство и компании. Таким образом, при росте цен на нефть и ослаблении рубля компаниям станет выгоднее экспортировать топливо и сдерживать цены на внутреннем рынке.

Размер надбавки теперь должен быть увеличен, и при сохранении актуальных цен на нефть подобный шаг даст компаниям возможность дополнительно получить порядка 200 млрд рублей.

Ранее президент Российского топливного союза попросил принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина из-за опасений повторения ценового коллапса в апреле-мае текущего года.