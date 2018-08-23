Видео: «Калашников» создает конкурента электрокара Tesla‍

Концерн «Калашников» презентовал электрический концепт-кар на форуме «Армия-2018», который, как предполагают производители, сможет составить активную конкуренцию автомобилю Tesla. «Калашников» представил гражданский электрокар без дверей

Идея суперкара CV-1 была воплощена в кузове ИЖ-21252 «Комби». Отмечается, что его запас хода составляет 350 километров, а номинальная мощность равна 220 кВт.

Главным преимуществом новой технологии «Калашникова» является система модульного управления элементами питания, позволяющая достигать силы тока 2000А (в перспективе - 3000А).

Состояние сложных систем инновационного автомобиля регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки Концерна, который позволяет отслеживать текущую работу двигателя, инвертора и батареи.

«Эта технология позволит нам встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров, например с Tesla, и составить им конкуренцию», - значится в сообщении Концерна.