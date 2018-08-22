Автошколы выступают против реформы водительских экзаменов

Сразу несколько объединений автошкол выразили свое несогласие с предложенной ГИБДД реформой водительских экзаменов. Особенно их возмутила идея объединить в один экзамен "площадку" и "город".

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письма автошкол. Российские автошколы посчитали очень спорным предложение реформировать экзамены на вождение, которое озвучил весной начальник ГИБДД.

Документом предполагается объединение двух частей практического испытания в одну. То есть, навыки управления транспортным средством предлагается проверять в условиях дорожного движения.

Сам Михаил Черников объяснил эту идею желанием сэкономить время потенциальных претендентов на права и работников экзаменационных подразделений, а также мировой практикой.

Однако в автошколах полагают, что реформа ГИБДД только увеличит аварийность на дорогах, и, кроме того, будет способствовать росту коррупционной составляющей по получению прав.

Помимо этого работники автошкол опасаются, что новые правила негативно скажутся на их трудовой деятельности, а также приведут к аннулированию результатов водительских экзаменов.