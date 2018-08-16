//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
- Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
- Взрослая дочь Петросяна о разводе отца: "В личную жизнь друг друга мы не лезем"
- Василий Уткин комментировал один матч на ЧМ за 783 тысячи. Он решил,что это мало
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Авто 13+
Россияне стали больше покупать отечественные авто
16 августа 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
По данным Росстата, за первые семь месяцев текущего 2018 года с российских конвейеров сошло автомобилей на 18.2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики, всего за указанный период российские производители выпустили 878 тыс. легковых автомобилей.
Между тем, только в июле было выпущено 107 тыс. машин, и эта цифра оказалась на 13.3 процента выше показателя годичной давности.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Песков раскрыл детали визита Путина на свадьбу главы МИД Австрии
//Новости Гнездо.ру
//Армия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Общество
Фермерский комбайн подорвался на противопехотной мине под Антрацитом в ЛНР
//Новости партнеров
//Общество
Турчак отметил успешную реализацию партпроектов «Единой России» в Севастополе
//Общество
//Общество
Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг
//Общество
Владимир Соловьев заподозрил в сумасшествии назвавшего его «кисонькой» Доренко
//В мире
Украинский военный озвучил признаки вероятного скорого «штурма Донбасса» ВСУ
//Новости СМИ2
//Общество
Видео: адвокаты Януковича в киевском суде подрались с полицией
//Общество
//В мире
//В мире
Терминал аэропорта в Будапеште закрыт из-за российского контейнера
//Новости Redtram
//В мире
Опубликован прогноз о наступлении на Украине «катастрофической зимы» по вине США
//В мире
//Общество
Владимир Путин и Ким Чен Ын обнимутся как братья
//Общество
Глава США назвал пошлины на импорт спасительными для Америки
//Общество
//Здоровье
Аналитики предсказали взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель
//live
«С Россией лучше договориться, а всех прихвостней просто сдать!»
Пресса вскрыла подготовку США к новому удару по финансовой системе России
//Культура
//Общество
//Общество
Предложение Белоусова об изъятии сверхдоходов - следование примеру Венесуэлы?
//В мире