Россияне стали больше покупать отечественные авто

По данным Росстата, за первые семь месяцев текущего 2018 года с российских конвейеров сошло автомобилей на 18.2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики, всего за указанный период российские производители выпустили 878 тыс. легковых автомобилей.

Между тем, только в июле было выпущено 107 тыс. машин, и эта цифра оказалась на 13.3 процента выше показателя годичной давности.