Правительство одобрило законопроекты об изменении системы техосмотра

Правительство РФ одобрило законопроекты о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей, направленные на противодействие практике выдачи документов без реального техосмотра.

Одобрение кабинета министров получили проекты федеральных законов «О внесении изменений в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств», «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ». Документы будут внесены в Госдуму в установленном порядке.

Законопроекты предусматривают усиление контроля за проведением технического осмотра транспортных средств. В частности, вводится фото- и видеофиксация проведения техосмотра, определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Диагностические карты предполагается оформлять в виде электронного документа.

На технических экспертов ложится ответственность за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, вплоть до дисквалификации. За управление автомобилем с неоформленной диагностической картой будет увеличен штраф. А проведение техосмотра без аккредитации будет уголовно наказуемо, сообщает РИА Новости.