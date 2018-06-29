ГИБДД призывает автомобилистов чаще использовать европротокол

В настоящее время более 35% незначительных ДТП на российских автодорогах оформляются без привлечения сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция призывает водителей активней использовать европротокол.

«Это позволяет существенно экономить время водителей транспортных средств, попавших в аварийную ситуацию, избегать заторов на дорогах, а также эффективней использовать личный состав дорожно-патрульной службы», - сообщила пресс-служба ведомства.

Европротоколом называется упрощенный порядок оформления ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД. Им можно воспользоваться, если в аварию попали два автомобиля, у обоих водителей имеется страховка ОСАГО и в ДТП нет пострадавших, то есть вред причинен только автомобилям участников аварии.

С 1 июня 2018 года вступили в силу поправки в законодательство, упрощающие систему выплат по ОСАГО при ДТП, оформленном по европротоколу, сообщает RT.