Мифы и правда об автоюристах

Недавно состоялось совещание ГУ экономической безопасности МВД. Речь шла об ОСАГО.



Были приведены интересные цифры. Ущерб от уголовных преступлений составляет всего 1% от всех произведенный страховых выплат. Самое интересное, что каждое второе такое преступление совершается сотрудниками самих страховых компаний: от руководителей до агентов. Так, например, страховые компании затягивают рассмотрение заявлений на выплаты и занижают их размеры, и поэтому многие вынуждены обращаться к юристам. Более 90% судебных выплат приходилось на компанию "Росгосстрах", в отношение которой неоднократно возбуждались производства по административным делам.



Продолжение в материале А.Кирпикова на портале "Новый вариант"