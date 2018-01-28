Подросток собрал электромобиль из старой Toyota

Юноша из Мичигана (США) Адам Лэнсинг четыре года собирал электромобиль на базе старенькой Toyota Celica с запасом хода в 200 километров. Машину Адаму подарили на 16-летие.

Идея пришла к парню после того, как он видел на протяжении некоторого времени, что его старший брат постоянно просит у родителей денег на бензин.

После первого успеха юный американец принял решение работать в сфере автомобильной промышленности.