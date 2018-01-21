Эксперты рассказали, когда лучше всего россиянам покупать авто в этом году

Специалисты дали совет по покупке новых автомобилей. Выяснилось, что это следует сделать до конца января. С февраля правительство планирует повысить утилизационный сбор в самом популярном сегменте автомашин. Цены на легковые автомобили почти у всех брендов выросли в первые дни года

В его состав вошли авто с 2-литровыми моторами. Для транспорта с двигателем до 1 л сбор повышается на 16%, 2-3 л — на 49%, 3 л и больше — без изменений, сообщает "Башинформ".

На автомобили из элитного сегмента подорожают акцизы: агрегаты, способные генерировать отдачу от 301 до 400 «лошадей» - рост до 319 тыс. рублей, до 500 «лошадей» - +420 тыс. рублей, свыше 500 «лошадей» - +442 тыс. рублей.

Повышение утилизационного сбора вводится для борьбы с импортом и защитой интересов отечественных автокомпаний.