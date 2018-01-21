Эксперты рассказали, когда лучше всего россиянам покупать авто в этом году
21 января 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты дали совет по покупке новых автомобилей. Выяснилось, что это следует сделать до конца января. С февраля правительство планирует повысить утилизационный сбор в самом популярном сегменте автомашин.
В его состав вошли авто с 2-литровыми моторами. Для транспорта с двигателем до 1 л сбор повышается на 16%, 2-3 л — на 49%, 3 л и больше — без изменений, сообщает "Башинформ".
На автомобили из элитного сегмента подорожают акцизы: агрегаты, способные генерировать отдачу от 301 до 400 «лошадей» - рост до 319 тыс. рублей, до 500 «лошадей» - +420 тыс. рублей, свыше 500 «лошадей» - +442 тыс. рублей.
Повышение утилизационного сбора вводится для борьбы с импортом и защитой интересов отечественных автокомпаний.