За месяц 22 марки изменили цены на автомобили в России

Российские аналитики провели исследование автомобильного рынка в стране и рассказали об изменении стоимости автомобилей. Отмечается, что в большей части случаев речь идёт об увеличении цен.

Например, компания Audi подкорректировала стоимость модификаций А3 и А5. Изменения конечно не заоблачные, но все же в различных автосалонах цена варьируется от 1% до 2,8% и 1,1% -1,3% в сторону удорожания.

Британский премиальный бренд Land Rover также увеличил стоимость Range Rover в среднем на 2,0%, а модель Range Rover Evoque обойдётся на 1,6-3.2% дороже, чем в августе нынешнего года. Кроме того, увеличена стоимость Land Rover Discovery (+1,9-3,5%) и Land Rover Discovery Sport (+1,3-2,6%).

Автопроизводители в сегменте массовых автомобилей также подняли стоимость своих авто. Так, южнокорейский Hyundai поднял цены на популярные в России автомобили Solaris и Creta. Кроме того, подорожал и большой кроссовер Hyundai Tucson.

Также аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщили, после смены поколения кроссовер Subaru XV в базовой комплектации стал доступнее на 11,6%.