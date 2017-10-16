Беспилотники появятся на всех дорогах Земли через 5–7 лет

Беспилотные автомобили смогут появиться на дорогах во всем мире через 5-7 лет, к этому времени появится необходимое регулирование. Пока существует три причины, сдерживающие распространение беспилотников.

Об этом рассказал Основатель всемирно известной компании по онлайн-заказу такси Gett Дейв Вайсер в ходе выступления на форуме «Открытые инновации», проходящем 16-18 октября в Москве. По его словам, первое — требуется время для появления регулирования, технологии уже есть. Также надо установить правила, кто виноват в случае ДТП — владелец авто или производитель. Третья причина заключается в том, что многие люди боятся переходить дорогу перед такими машинами, сообщает РИА Новости.

Основатель фирмы Gett при этом подчеркнул, что спрос на заказ такси и другие транспортные услуги на сегодняшний день постоянно растёт.