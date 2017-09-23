Ранее «Аргументы недели» сообщали про астрономические доходы системы «Платон». Ожидается, что в 2018 году система платного проезда пополнит бюджет на 30 миллиардов рублей. В Минтрансе РФ сделают скидки для авто.

В следующем году в Министерстве транспорта России представят предложения по скидкам для большегрузов в системе "Платон". Скидки предлагается сделать сообразно пробегу, заявил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

Система скидок прорабатывается по поручению главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС. Система скидок появится после того как в «Платоне» будет утверждены тарифы на проезд. Тогда грузовики с большим пробегом получат скидку по тарифу.