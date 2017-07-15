Концерн Honda отзывает 1,2 млн автомобилей из-за аккумуляторов

Японский автоконцерн Honda сообщил об отзыве в США около 1,2 миллиона автомобилей из-за опасности возгорания аккумулятора. Как уточнили в компании, отзыв касается автомобилей модели Honda Accord 2013-2016 годов выпуска.

В этих машинах выявлен заводской дефект из-за которого существует опасность возгорания аккумулятора в случае попадания в него грязи или пыли. На данный момент информации о том, что из-за этого кто-либо пострадал, нет. Honda обязуется устранить неисправность бесплатно, - сообщает ТАСС.

Ранее в январе концерн отзывал около 772 тысяч автомобилей в США из-за неисправностей подушек безопасности производства японской фирмы Takata.