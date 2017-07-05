Крымская тонна

По итогам июня волгоградский филиал транспортной компании «Байкал Сервис» взял новую высоту. Первая тонна грузов была доставлена из Волгограда в Крым.

Крымское направление на сегодня – одно из перспективных и быстроразвивающихся. Собственный терминал компании в Симферополе, открывшийся не так давно, позволяет активно развивать доставку грузов на полуостров по конкурентным тарифам и в короткие сроки. Если в предыдущие месяцы счёт перевезённых посылок шёл на килограммы, то в первый летний месяц «Байкал Сервис» переправил уже больше тонны. В основном из Волгограда в Крым уезжали текстиль и полиграфическая продукция.

География присутствия транспортной компании «Байкал Сервис» насчитывает более 200 российских городов. Операционная деятельность ведется также в странах ближнего зарубежья: республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане.