В России разрешено перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье без автокресла

Водителям автомобилей разрешено перевозить детей возраста от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье автомашины без детского автокресла, пристегнув детей ремнями безопасности.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками к Правилам дорожного движения, документ опубликован на сайте кабмина.

Но если ребенка до 12 лет перевозят переднем сиденье легкового автомобиля, то его обязательно размещают в детском автокресле.

Правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет.