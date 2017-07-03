В России разрешено перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье без автокресла
3 июля 2017, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
Водителям автомобилей разрешено перевозить детей возраста от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье автомашины без детского автокресла, пристегнув детей ремнями безопасности.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками к Правилам дорожного движения, документ опубликован на сайте кабмина.
Но если ребенка до 12 лет перевозят переднем сиденье легкового автомобиля, то его обязательно размещают в детском автокресле.
Правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет.