Какие автомобили считаются самыми безопасными для новичков

Эксперты британского автомобильного издания Motoring назвали главное качество автомобиля для начинающего водителя и составили свой ТОП-5 таких машин. В лидерах — Volvo V40 2012 модельного года.

Рейтинг в основном составили модели бюджетного и среднего сегмента, который получили пять звёзд по итогам краш-тестов EuroNCAP и стоят менее 15 000 фунтов стерлингов (1 125 000 рублей).

Второе место взял городской «ситикар» Volkswagen Up!, в России его не встретишь.

Попасть в «тройку» лидеров удалось компактному хэтчбеку SEAT Mii, сообщает VistaNews.

На пятом и четвертом местах расположились седан KIA Rio и хэтч Toyota Yaris.