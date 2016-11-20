Российским дальнобойщикам устроят дополнительный экзамен

В России с 20 ноября вводится новый термин - «международный дальнобойщик». В связи с этим Российское Министерство транспорта станет дополнительно экзаменовать водителей, которые выполняют международные рейсы.

Допуск на выполнение рейсов за границу теперь станет возможен только после дополнительных экзаменов, пишет «Российская газета». Для экзаменовки «водителей-международников» станут работать специальные комиссии.

Работодателей водителей нововведение тоже коснется: они будут получать специальные карточки по числу автомобилей, выехавших за рубеж. При этом количество данных карточек будет ограничено специальными соглашениями.

Курс переподготовки «водителей-международников» - 200 часов. Некоторые автоперевозчики уже начали обучение. Экзамены водители должны сдать до 2018 года.