Предупреждающие знаки на авто в России хотят сделать обязательными

В скором времени российский кабинет министров рассмотрит пакет поправок в ПДД. Новые правила предусматривают, в частности, обязательное наличие на автомобиле предупреждающих знаков и наказание за их отсутствие.

Нарушение данного требования может обернуться для автолюбителя лишением прав.

О поправках в ПДД журналистам сообщил заместитель начальника ГИБДД МВД РФ Владимир Кузин. Полицейский сообщил, что поправки в закон уже готовы и их в ближайшее время рассмотрят в правительстве России.

Указывается, что поправки разработаны в МВД. Они, например, наказывают штрафом в 500 рублей, если водитель передвигается на шипованном автомобиле без надписи «Шипы». К водителям-новичкам и к тем, кто водит машину менее двух лет, закон станет требовательнее: им ограничат скорость до 70 км в час и запретят буксировать другой транспорт.

По новым правилам мотоциклисты смогут ездить по трассам быстрее – до 110 км в час (сейчас скорость ограничена до 90 км в час).