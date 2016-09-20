В Санкт-Петербурге на День без автомобиля перекроют движение

В Петербурге 21- 22 сентября пройдет день отказа от автомобилей, и в связи с его проведением перекроют Манежную площадь и участки Итальянской улицы. Предлагается всем водителям в этот день стать пешеходами.

Ограничения будут действовать с 22.00 21 сентября ровно сутки на участке Итальянской ул. от Садовой ул. до Караванной ул. и Манежной площади, передает «Росбалт».

В день без автомобиля предлагается всем водителям мира на один день отказаться от использования личных авто. Манежная площадь и участки Итальянской улицы в этот день будут открыты только для пешеходов. На площади с 12 до 20 часов пройдут массовые мероприятия, демонстрация работы передвижной лаборатории, выставка электрокаров и альтернативных способов передвижения.