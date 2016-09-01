Автоэксперт: ГИБДД не готово к приему экзамена на права в новом формате

Сегодня новые правила проведения экзамена в автошколах вступили в силу. Законопроект опубликован на портале раскрытия правовой информации. Теперь россиянам станет сложнее сдать экзамен на права. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Теперь, если во время сдачи теоретического экзамена человек допускает ошибку, то по этой же теме выскакивает пять дополнительных вопросов. Еще одну ошибку — еще пять вопросов. Если не отвечает, то экзамен окончен», - сообщил обозреватель.

Эксперт отметил, что изменения коснулись и других этапов сдачи экзамена на права. Если при сдаче площадки кандидат в водители наберет пять штрафных баллов, то он не сдаст экзамен. Что касается города, то при пяти баллах за нарушения человеку также придется пересдавать.

«Посмотрим, как это будет работать. Сейчас даже подразделения ГИБДД не готовы к приему экзамена в новом формате, многие формальные процедуры не проведены, согласований между ГАИ и школами, на базе которых будут приниматься экзамены, тоже нет. Наверное, на первом этапе будут какие-то сложности», - добавил Моржаретто.

Кроме того, сдать экзамен на права теперь можно будет в любом подразделении Госавтоинспекции.