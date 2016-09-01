Проехавшие от Лиссабона до Магадана россияне побили рекорд Гиннесса

За 7 дней и 22 часа пересекли Евразийский материк от Лиссабона до Магадана на автомобиле российские путешественники. Занесенный в книгу рекордов Гиннесса предыдущий результат составил более 8,5 суток.



Богдан и Владлена Булычевы, Дмитрий Макеев и Антон Панов преодолели за кратчайшее время сложный и полный опасностей маршрут, связанный с неблагоприятными погодными условиями и поломками машины. Старт состоялся 23 августа на центральной площади Лиссабона, а финиш – вчера у стелы на въезде в Магадан. Это самые удаленные друг от друга точки Евразии. Как сообщил организатор проекта, осталось подождать не более двух месяцев до официального признания нового рекорда.

В июле аналогичный маршрут, только в обратную сторону, преодолела команда из трех экипажей известного немецкого автогонщика Райнера Цитлоу всего за 6 суток и 10 часов вместо запланированных восьми дней. Почему российские путешественники уверены в собственном рекорде и как будут делить первенство – не совсем понятно.

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