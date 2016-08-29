Государство должно доказывать нарушения водителей

Московского водителя Евгения Фирсова оштрафовари за пересечение сплошной полосы тенью от машины. По его словам, инцидент произошел 25 августа. На снимке с дорожных камер наблюдения видно, как машина едет вдоль полосы. Однако тень от автомобиля заходит за разметку. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал независимый автоэксперт Сергей Асланян.

«Это было сделано специально, чтобы комплексы фото- и видеофиксации спокойно могли наказывать любого человека по любому составу правонарушения. Человек ехал, камера зафиксировала, вина назначена, штраф выписан. Дальше у человека остается конституционное право доказывать, что он не верблюд», - отметил специалист.

Эксперт заметил, что у убийцы, насильника, вора и мошенника есть презумпция невиновности, тогда как у автомобилистов ее нет.



«Вообще, государство должно доказать, что человек что-то нарушил. Например, тенью от автомобиля пересек сплошную», - добавил Асланян.



Известно, что ГИБДД выписала водителю штраф в размере 1500 рублей.