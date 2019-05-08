Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков

Стало известно, чем оснастят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Завесу тайны приоткрыл министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в российском оборонном ведомстве.

Стратегические бомбардировщики модернизируются под крылатые ракеты современного типа. Для этого их оборудуют новым бортовым оборудование.

Подытоживая нынешний этап модернизации, Сергей Шойгу отметил высокую эффективность работ. Оснащение новым бортовым оборудованием позволяет успешно применять современные крылатые ракеты воздушного базирования.