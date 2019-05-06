Украинская военнослужащая потеряла сознание во время речи Порошенко

На Украине в Донецкой области во время выступления действующего президента страны Петра Порошенко перед военными одна из военнослужащих потеряла сознание. «И так бывает», - прокомментировал Порошенко случившееся.

Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Порошенко рассказал военным о последнем вооружении, поступившем в распоряжение армии Украины. Во время его речи одна из военнослужащих упала в обморок, после чего президент прервал выступление и сам помог военным отнести девушку в сторону, передаёт РИА Новости.

После того, как девушка вернулась в строй, Порошенко поинтересовался её самочувствием. Военнослужащая заверила, что всё впорядке, но пришлось снять бронежилет.