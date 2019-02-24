В эстонской армии заявили, что русские солдаты терроризируют эстонских срочников
24 февраля 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Консервативной партии Мартин Хельме недавно сообщил, что русскоязычные солдаты отказываются говорить на эстонском, а во время гимна страны громко поют гимн России.
В Вирусском пехотном батальоне большая часть солдат – русские. С недавних пор они отказались говорить с офицерами на эстонском, сообщает Lenta.Ru.
«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», - сказал он.
В эстонской армии считают, что до лидера Консервативной партии информация дошла в искажённом виде. По их мнению, происходящее в батальоне не имеет никакого отношения к национальности солдат.