В эстонской армии заявили, что русские солдаты терроризируют эстонских срочников

Глава Консервативной партии Мартин Хельме недавно сообщил, что русскоязычные солдаты отказываются говорить на эстонском, а во время гимна страны громко поют гимн России.

В Вирусском пехотном батальоне большая часть солдат – русские. С недавних пор они отказались говорить с офицерами на эстонском, сообщает Lenta.Ru.

«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», - сказал он.

В эстонской армии считают, что до лидера Консервативной партии информация дошла в искажённом виде. По их мнению, происходящее в батальоне не имеет никакого отношения к национальности солдат.