Минобороны выпустило онлайн-открытки к Дню защитника Отечества

Министерство обороны Российской Федерации поздравило своих подписчиков в социальных сетях с Днем защитника Отечества, выпустив серию оригинальных поздравительных открыток с цитатами и мотиваторами.

Официальные аккаунты российского оборонного ведомства в ночь на 23 февраля опубликовали наборы эксклюзивных электронных поздравительных открыток. Примечательно, что наборы открыток в каждом аккаунте разные, а полная коллекция поздравлений доступна для скачивания в высоком разрешении на самом сайте Министерства обороны РФ.

В этой оригинальной коллекции можно выбрать наиболее подходящее поздравление и отправить его адресату в соцсетях или электронной почтой.