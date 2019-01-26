Опубликованы кадры полета Ту-160 над водами Арктики

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили полет над Арктикой. Самолеты провели в небе более 15 часов и осуществили дозаправку в воздухе, успешно отработав задание.

Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 проходил над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей. Полет прошел в штатном режиме, в полном соответствии с планом. В его ходе экипажи тяжелых бомбардировщиков, в том числе, отработали дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал «Звезда».

«Полет прошел в штатном режиме. Летный состав отработал задание в полном объеме. Командир экипажа доложил, что замечаний к работе техники нет. Российская авиационная техника еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», - сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.