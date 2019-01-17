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Военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями?
17 января 2019, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны России намерено ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Об этом сегодня сообщает газета "Известия".
Срок запрета на использование соцсетей после ухода в запас может составить до пяти лет. Отмечается также, что за нарушение этого правила экс-военных могут подвергнуть уголовному наказанию.
"Это связано, например, с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства", - цитирует издание председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
По мнению экспертов, документ необходим для обеспечения режима секретности, однако не решит всех проблем: отследить нарушителей будет трудно, ведь они могут завести анонимный аккаунт.
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