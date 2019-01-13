Эксперт сравнил новый «Удав» с легендарным пистолетом Макарова

Военный эксперт Виктор Баранец сравнил новый пистолет «Удав», который уже в этом году будет запущен в серийное производство, с легендарным пистолетом Макарова, который заменит новинка. Замену ПМ пустят на поток

Военный обозреватель отметил такие характеристики нового пистолета, как дизайн, вес, увеличенный магазин и усиленный патрон. В боевые подразделения «Удав» будет поставляться с магазином на 18 патронов, лазерным целеуказателем, коллиматором, фонариком и глушителем.

«Ему придали современный дизайн. Самой яркой особенностью этого пистолета является увеличенный вдвое боеприпас. У него 18 патронов вместо девяти. Патрон тоже усилен. С расстояния 50 метров во время эксперимента «Удав» пробивал бронежилет третьего класса. Пистолету Макарова это не удавалось», - рассказал Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что серийное производство новейшего пистолета «Удав» начнется уже в этом году, сообщает «Пятый канал».