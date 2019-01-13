Замену ПМ пустят на поток
13 января 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Серийное производство новейшего российского пистолета для Министерства обороны РФ, который призван прийти на замену пистолету Макарова (ПМ), начнется уже в этом году, сообщили источники.
В настоящее время решается вопрос о том, на какой площадке будет вестись серийное производство. Среди основных претендентов - "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш, пишет РИА Новости.
Отмечается также, что межведомственная комиссия, которая дает разрешение на серийное производство, завершит свою работу в марте. После этого новое оружие "поставят на поток".
Речь идет о новом пистолете "Удав", который, как ранее сообщали АН, был рекомендован к принятию на вооружение после успешного завершения испытаний в ЦНИИточмаш.