В 2019 году пройдут испытания нового противотанкового комплекса для ВДВ

Государственные испытания нового противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет-Д1" пройдут в 2019 году. Об этом журналистам сообщили в среду, 9 января, в Министерстве обороны России.

"Самоходный ПТРК, созданный на шасси БМД-4М, десантируемой парашютным способом, будет обладать уникальными характеристиками по дальности и точности стрельбы", - сказали в Минобороны.

Как отмечается, испытания нового оружия, разработанного в интересах противотанковых подразделений артиллерии ВДВ, будут проходить на нескольких полигонах Министерства обороны России, пишет ТАСС.

"Корнет-Д1" разработан Тульским КБ приборостроения. Управление ракетой осуществляется с помощью лазерного луча, что позволяет поражать бронетехнику и скоростные воздушные цели на дальности до 10 км.