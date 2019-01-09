ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Эскадренный миноносец Военно-морских сил США в рамках испытаний выпустил гиперзвуковые снаряды из стандартного палубного орудия. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на чиновников. В Крыму прошли учения с ракетными комплексами «Бал»

Учебные стрельбы были проведены на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Всего 20 прототипов снарядов было выпущено из стандартного 5-дюймового (127 мм) орудия Mark 45, пишет КП.

Сообщается, что испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC).

Испытания должны были доказать, что палубная установка, которой на сегодняшний день уже более сорока лет, может служить эффективным оружием против крылатых ракет и крупных беспилотников.

Гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. Но военные США исследуют возможность использования гиперзвуковых снарядов на наземных артиллерийских орудиях.