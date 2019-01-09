ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
9 января 2019, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
Эскадренный миноносец Военно-морских сил США в рамках испытаний выпустил гиперзвуковые снаряды из стандартного палубного орудия. Об этом сообщают американские издания со ссылкой на чиновников.
Учебные стрельбы были проведены на эскадренном миноносце USS Dewey летом прошлого года. Всего 20 прототипов снарядов было выпущено из стандартного 5-дюймового (127 мм) орудия Mark 45, пишет КП.
Сообщается, что испытания проводили ВМС США и Управление стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC).
Испытания должны были доказать, что палубная установка, которой на сегодняшний день уже более сорока лет, может служить эффективным оружием против крылатых ракет и крупных беспилотников.
Гиперзвуковые снаряды изначально были созданы для электромагнитной рельсовой пушки. Но военные США исследуют возможность использования гиперзвуковых снарядов на наземных артиллерийских орудиях.