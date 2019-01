Военная авиация Украины названа одной из худших в мире

ВВС Украины вошли в десятку худших в мире, считают американские составители рейтинга. По их мнению, причиной тому является устаревшая техника и низкий уровень подготовки пилотов.

Американский портал We Are The Mighty составил рейтинг, согласно которому ВВС Украины заняли почётное шестое место в десятке худших в мире, сообщает РИА Новости. Также в список вошла военная авиация таких стран, как Иран, Пакистан, Китай, Канада, Греция, Мексика, Саудовская Аравия. Сирия и КНДР.

Специалисты припомнили военно-воздушным силам незалежной и конфликт в Донбассе, когда ВВС страны были не в силах оказать должного сопротивления ополченцам, и трагедию во Львове, когда в результате падения самолёта погибли 83 человека.

По мнению издания, причинами несостоятельности ВВС Украины являются как плохое обслуживание техники и слабая подготовка пилотов, так и возраст самолётов, большая часть которых была изготовлена ещё во времена СССР.