Минобороны РФ провело успешный запуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина провело успешный запуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Запуск осуществил боевой расчет соединения РВСН из позиционного района Домбаровский. Планирующий крылатый блок совершил необходимые маневры и поразил условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Таким образом, программа зачетных летных испытаний гиперзвукового комплекса «Авангард» к настоящему моменту успешно выполнена в полном объеме. Владимир Путин выразил благодарность создателям комплекса, участникам испытаний и Министерству обороны, сообщается на сайте Кремля.

Гиперзвуковой планирующий крылатый ракетный блок комплекса «Авангард» способен совершать полеты на межконтинентальную дальность в плотных слоях атмосферы. Скорость полета ракеты превышает число Маха (скорость звука) более чем в 20 раз. Маневренные возможности позволяют эффективно преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. «Авангарды» заступят на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в следующем году.