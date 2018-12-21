Все атомные торпедные подводные лодки проекта 627 «Кит», созданные посмерти смерти Сталина с участие академика А.Сахарова давно уже списаны и утилизированы. На смену им уже при президенте Путине приходят подводные аппараты нового поколения.



Сейчас испытывают самоходный подводный аппарат «Посейдон» многоцелевой океанской системы «Статус-6». То есть торпеду примерно таких же габаритов, что и сахаровская Т-15, но уже с компактным ядерным реактором. Он может доставить к цели термоядерную БЧ особой мощности (десятки мегатонн) на дальность до 10 тыс. км на глубине более 1000 м со скоростью до 100 узлов. Носителями «Посейдонов» будут специальные АПЛ «Белгород» и «Хабаровск» – первую из них скоро должны достроить. Оружие, способное вызвать гигантские волны цунами или сверхмощные взрывы на берегу, у нас есть. Годится оно и для ответного удара – сильно запоздалого, но это будет уже неважно. При желании такие торпеды можно использовать и для удара в назначенное время. Только к цели их придётся доставлять заранее и втихую.



В настоящее время у России в строю находятся АПЛ третьего и четвёртого поколений. На стапелях только АПЛ четвёртого поколения – это стратегические ракетоносцы типа «Борей-А», многоцелевые ракетоносцы типа «Ясень-М», а также специальные субмарины. «Борей-А» способен «попасть в Америку» 16 БРПЛ «Булава» М-30, несущими на дальность более 9500 км до 6 боевых блоков и новейший комплекс средств преодоления ПРО.



Так что, если такая подводная лодка получит приказ, то в США точно 100 городов не проснутся. Сейчас флот России имеет три «Борея» в строю, один «Борей-А» на испытаниях («Князь Владимир»), четыре ещё строятся. Скорее всего, будут заказаны ещё от 2 до 6 таких кораблей – зависит от ситуации с Договором СНВ-3. В постройке находятся минимум 12 различных атомарин нескольких проектов. Недалёк тот день, когда вместо «Ясеней-М» четвёртого поколения начнут строить многоцелевые ракетоносцы типа «Хаски» уже пятого поколения. А значит, Россия была, есть и будет ведущей подводной атомной державой.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



