В Крым прилетят более десяти российских истребителей

После завершения реконструкции аэродрома «Бельбек» под Севастополем в Крыму на него будут переброшены более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2, сообщило сегодня Минобороны РФ.

«Более десяти истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка четвертой армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае на аэродром «Бельбек» в Республике Крым. Перелет к своему месту постоянной дислокации истребители совершат 22 декабря», - сообщило сегодня Министерство обороны РФ.

В ведомстве также уточнили, что ремонтно-строительные работы на аэродроме «Бельбек» под Севастополем идут с весны текущего года. К настоящему времени завершено строительство объектов первой очереди, и личный состав после передислокации сможет приступить к плановому несению службы.